Barcellona-Real Madrid: fissata la data del Clasico

E’ la partita più seguita al mondo, non solo in Spagna e non solo per le due tifoserie in oggetto. Barcellona-Real Madrid si sta avvicinando anche per la stagione 2020/2021: gara d’andata ad ottobre, precisamente il prossimo 24 del mese.

Alle ore 16, al Camp Nou, ci sarà il primo Clasico di stagione, con il nuovo Barcellona di Koeman, riuscito a trattenere Messi dopo il caos estivo, contro il Real Madrid di Zidane, capolista della Liga dopo i primi cinque turni di campionato. Tra l’altro con una gara in meno.

Il Real Madrid guida la Liga con dieci punti in quattro gare, mentre il Barcellona si trova a sette ma con tre sole partite disputate. Nel prossimo turno post Nazionali i Blancos ospiteranno il Cadice, mentre i blaugrana faranno visita al Getafe.

Poi sarà la volta del Clasico, che potrebbe già portare ad un distacco tra le due a seconda del risultato. Nonostante Atletico Madrid e Siviglia premano, saranno ancora Real e Barcellona a contendersi molto probabilmente il campionato 2020/2021.

OMNISPORT | 09-10-2020 21:26