Mbappé decide il Clasico con una doppietta, mentre Yamal vive una serata anonima alla vigilia dell’assegnazione del Pallone d’Oro. Mourinho ferma la marcia trionfale dei blaugrana

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La sconfitta di Champions subita dal PSG brucia ancora al Barcellona, che, dopo nove vittorie consecutive, cade in casa anche nel Clasico contro il Real Madrid di Mourinho. Mbappé, autore di una doppietta, stravince il confronto tra candidati al Pallone d’Oro con un Lamine Yamal in serata no. Finisce 1-2: ai blaugrana non basta il solito Raphinha, blancos a -3 dai catalani.

Barcellona-Real Madrid: la sblocca Mbappé, Yamal sbaglia

Il Clasico è sempre il Clasico, una partita che vale tanto, tutto, per Barcellona e Real Madrid. La posta in palio è alta, in particolare per Mourinho, che è già a 6 punti di distanza dai catalani. Nel primo tempo del big match della decima giornata della Liga regna l’equilibrio: i padroni di casa ci provano con Gordon e Raphinha, le merengues pungono in contropiede.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al 30’ Flick perde il giovane Espart, vittima di un infortunio muscolare: al suo posto Balde. Dieci minuti dopo il Real gela il Camp Nou. Splendida apertura di Bernardo Silva per Cucurella, che innesca Diomandé: l’acquisto più costoso della storia del Real mette in mezzo rasoterra, Gerard Martin interviene in maniera goffa e colpisce Mbappé, che segna di rimpallo. Il Barcellona ha subito l’occasione di pareggiare, ma Yamal, solo davanti a Lunin che sostituisce l’influenzato Courtois, spara incredibilmente sul fondo.

Cucurella-Yamal, scintille e fischi: vince il madrileno

Il duello più atteso del Clasico è quello tra i campioni del mondo Lamine Yamal, tra i candidati al Pallone d’Oro che si assegnerà lunedì 26 ottobre a Londra, e Marc Cucurella. Il Camp Nou tempesta di fischi l’ex blaugrana che ora indossa la maglia del Real Madrid, ma il calciatore non si lascia influenzare e in campo ferma il compagno di nazionale con le buone e soprattutto con le cattive.

Al minuto 37 sono già tre i falli commessi dal terzino che i blancos hanno acquistato in estate per 60 milioni di euro dal Chelsea: Yamal sbuffa, il Camp Nou protesta, ma l’arbitro Juan Martinez Munuera non estrae alcun cartellino.

Il Clasico si infiamma: Raphinha pareggia, poi ancora Mbappé

Nel secondo tempo la partita si infiamma. Bellingham spreca un contropiede per eccesso di egoismo e i blaugrana non perdonano l’errore degli avversari. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Raphinha fa passare il pallone sotto le gambe dell’ex Borussia Dortmund e sorprende un Lunin non esente da colpe. Per il brasiliano, capocannoniere della Liga, è il 13esimo gol in stagione.

Pochi istanti dopo il portiere ucraino si riscatta con una parata strepitosa su Gerard Martin. Mourinho è costretto a sostituire Valverde, poi si chiude, ma nel finale castiga i rivali in contropiede con il solito Mbappé. Il francese stravince il confronto con Yamal e lo Special One riapre la Liga: primo ko in campionato per Flick, ora per il Real la vetta dista solo 3 lunghezze.