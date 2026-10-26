Barcellona-Real Madrid, moviola: rigori negati, due rossi, Var muto e Mourinho che si inginocchia e caccia la lingua

La prova dell’arbitro Juan Martínez Munuera nel posticipo di Liga al Camp Nou analizzata ai raggi X, il fischietto di Benidorm ha ammonito 4 giocatori

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C’era grande curiosità per la prova dell’arbitro Munuera che vantava qualche precedente burrascoso con le due squadre ma a sbagliare più d tutti è stato il Var che non l’ha mai chiamato all’on field review. Vediamo cosa è successo nel posticipo di Liga al Camp Nou.

Barca-Real, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ graziato Tchouaméni che interviene a terra in ritardo su Espart . Juan Martínez fischia fallo ma non estrae il cartellino. Inizia intanto un duello a parte tra Cucurella e Yamal con scintille costanti. Al 37′ il terzino capellone gioca con il fuoco: Lamine cerca costantemente di provocarlo e arriva una trattenuta per la maglia. Mourinho esorta il suo giocatore a calmarsi. Regolare al 41′ il gol di Mbappè che raddoppai al 46′ su assist di Bellingham con un tiro rasoterra e potente ma la rete viene annullata per fuorigioco.

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I rigori negati

Al 46′ giallo per Tchouameni per un fallo su Cubarsí. Al 61′ il Barca pareggia con Raphinha. Scintille volano tra Bernardo Silva e Rodri , ex compagni di squadra al Manchester City . Non è la prima volta: agli ottavi di finale dei Mondiali , durante la vittoria per 1-0 della Spagna contro il Portogallo , il centrocampista esultò per un’occasione mancata dal portoghese, e quel gesto infiammò la partita. Al 69′ il Real ha reclamato un rigore per un fallo di mano di Balde dopo una scaramuccia con Mbappé . L’arbitro Juan Munuera ha dichiarato che non c’è stato alcun episodio controverso. All’83’ ammonito Gordon per un fallo su Guler da dietro.

Scintille nel finale

All’87’ Mbappè realizza la sua personale doppietta e zittisce lo stadio. Al 91′ giallo a Hujsen per aver protestato con l’arbitro per un fallo di Lamine su Bellingham. Succede di tutto al 94′: Mbappé riceve un cartellino giallo per proteste, e Guler e Diomande vengono espulsi. Dopo il recupero fnisce 1-2. Mourinho ha festeggiato la vittoria al Camp Nou gettandosi a terra, inginocchiandosi sul prato e tirando fuori la lingua

Chi è l’arbitro Munuera

Juan Martínez Munuera, nativo di Benidorm, è uno degli arbitri più esperti della Liga spagnola, internazionale dal 2015 e con una lunga esperienza nelle competizioni internazionali. Classe ’82 ha diretto anche la Roma in passato. Agli ultimi Europei in Germania è stato selezionato per il ruolo di varista

I precedenti con le due squadre

Munuera Martínez ha arbitrato quattro volte il Clásico, e il Real Madrid è risultato nettamente vincitore in questi incontri. I Blancos hanno vinto tre volte, mentre il Barcellona è riuscito a ottenere una sola vittoria. Iglesias Villanueva finì sotto accusa dopo la partita Espanyol-Real Madrid del febbraio 2025. L’ufficiale del VAR non raccomandò la revisione del duro intervento di Carlos Romero su Kylian Mbappé, sanzionato solo con un cartellino giallo. Romero rimase in campo e in seguito segnò il gol della vittoria, provocando una protesta formale da parte del Real Madrid alla Federazione. Martínez Munuera ha guidato il Barcellona in 37 partite di campionato, durante le quali la squadra ha registrato 24 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, tra cui due contro il Real Madrid. Il Real Madrid, dal canto suo, ha disputato 46 delle sue partite di campionato sotto la sua direzione, vincendone 30, pareggiandone 9 e perdendone 7. Nessun’altra squadra ha giocato più partite con Munuera come arbitro nella Liga spagnola.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato al Var da Javier Iglesias Villanueva, l’arbitro del match ha ammonito Tchouameni, Gordon, Hujsen, Mbappè, espulsi Guler e Diomande.