Barcellona-Real Madrid, si decide la Liga: il Clasico in chiaro, dove vederlo in tv e le formazioni

Blaugrana a un punto dal titolo, i blancos rischiano di sprofondare definitivamente dopo la rissa tra Tchouaméni e Valverde e la bufera su Mbappé: al Camp Nou 90' infuocati

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A un punto dal titolo. Il Barcellona ha la ghiotta possibilità di chiudere il discorso Liga proprio nella sfida più attesa dell’anno: il Clasico. Al Camp Nou, per la 35a giornata, arriva un Real Madrid uscito a pezzi dalla rissa tra Tchouaméni e Valverde e dalla bufera che si è scatenata su altre stelle come Vinicius e soprattutto Mbappé. Hansi Flick non solo può vincere il campionato con tre turni d’anticipo, ma può definitivamente affondare i rivali guidati da un Alvaro Arbeloa che ha le ore contate.

Barcellona-Real Madrid: le probabili formazioni

Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martin, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Rashford, Dani Olmo, Fermin Lopez; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick

Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martin, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Rashford, Dani Olmo, Fermin Lopez; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick Real Madrid (4-4-2): Courtois; Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Mastantuono, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Brahim Diaz; Bellingham, Vinicius. Allenatore: Alvaro Arbeloa

Dove vedere il Clasico in tv e in streaming

Come tutte le partite della Liga, anche il Clasico tra Barcellona e Real Madrid sarà trasmesso in tv e in streaming su DAZN, che detiene i diritti del massimo campionato spagnolo.

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Ma il match che può decidere il campionato sarà trasmesso anche in chiaro e gratis su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity. Le due squadre si affronteranno domenica 10 maggio con fischio d’inizio dell’incontro alle 21:00 in punto.

La classifica: al Barcellona basta un punto

Il Barcellona guida la classifica con 88 punti, il Real Madrid è secondo a 77. Se gli ospiti sono costretti a vincere per alimentare sogni di rimonta che resterebbero comunque improbabili, i catalani sono letteralmente a un passo dal conquistare il 29esimo titolo della storia, il secondo di fila.

La gara d’andata ha premiato i madrileni, ma l’ultimo scontro diretto in finale di Supercoppa ha strizzato l’occhio al Barça con un successo per 3-2 da cui è scaturita la decisione di Florentino Perez di separarsi da Xabi Alonso.

Real Madrid nella bufera: come arriva al Clasico

Il Real si presenta al Camp Nou dopo aver vissuto i giorni più drammatici della sua storia recente. La scazzottata tra Tchouaméni, che dovrebbe essere in campo, e Valverde si è conclusa con l’uruguaiano in ospedale e una multa record da mezzo milione di euro di multa per entrambi.

La fuga di notizie, la caccia al talpa, i sospetti su Vinicius, il malcontento verso Mbappé di cui i tifosi non ne possono più: il Bernabeu è una bomba a orologeria. E mentre Florentino Perez ha deciso di fare all in sul ritorno di José Mourinho, ecco che si configura l’ultima beffa: consegnare la Liga al Barcellona.