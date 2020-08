Barcellona, retromarcia su Coutinho

Philippe Coutinho potrebbe restare a Barcellona. In Catalogna c’è confusione dopo l’umiliante sconfitta contro il Bayern Monaco, e i piani di mercato potrebbero essere totalmente stravolti.

A parte la situazione di Messi (è in bilico il suo futuro in blaugrana), i dirigenti catalani sono al lavoro per trovare la quadra su Coutinho, di ritorno proprio dal Bayern Monaco. Il brasiliano ha un contratto fino al 2023 e potrebbe alla fine restare a Barcellona, soprattutto per ragioni economiche; molto dipenderà dal prossimo allenatore.

OMNISPORT | 18-08-2020 12:23