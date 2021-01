Barcellona, Ronald Koeman spera in uno sconto sulla squalifica di Messi

La finale di Supercoppa Spagnola è stata davvero amara per il Barcellona. Oltre alla sconfitta per 3-2 contro l’Athletic Club è arrivata anche la prima espulsione per rosso diretto di Leo Messi in maglia blaugrana. La squalifica ricevuta dall’argentino non è neanche troppo severa (2 turni per aver preso a schiaffi un avversario) ma sia la società che il tecnico Ronald Koeman sperano in uno sconto della pena:

“La società mi ha detto che non è d’accordo con le due giornate di squalifica inflitte a Messi. Spero che la sanzione venga ridotta, altrimenti dovremo fare a meno di lui per due partite. Lui si è allenato con grande entusiasmo e non ho visto niente di strano in lui. Tutti erano tristi per la sconfitta in Supercoppa ma la strada è quella giusta e Leo è molto coinvolto”.

OMNISPORT | 20-01-2021 15:57