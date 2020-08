Barcellona, sarà rivoluzione: sei big nella lista dei partenti

In attesa di capire le reali intenzioni di Lionel Messi, il Barcellona vuole ricostruire, partendo dalle cessioni, una squadra arrivata alla fine di un ciclo e reduce dall’umiliante 2-8 contro il Bayern Monaco, nonché dalla prima stagione senza titoli dal lontano 2008.

I catalani hanno subito affidato la panchina a Ronald Koeman, che prenderà il posto di Quique Setien e, secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, vaglierà ogni possibile offerta per sei calciatori in particolare: si tratta di Samuel Umtiti, Jordi Alba (nonostante il rinnovo di quest’ultimo fino al 2024), Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal e Luis Suarez.

Si tratta, specifica lo stesso portale spagnolo, di cessioni comunque non semplici: in epoca di crisi economica solo club con grandissima disponibilità possono permettersi i costi di trasferimento e ingaggio e il Barça vuole sì cedere, ma non svendere. La dirigenza, in ogni caso, è pronta a passare in rassegna ogni offerta che arriverà nelle prossime settimane.

OMNISPORT | 19-08-2020 10:57