Barcellona, scintille Piqué-Vidal

Pesante sconfitta del Barcellona che, al Camp Nou, ancora orfano di Messi, si arrende al Betis, avversario del Milan in Europa League. I blaugrana vengono battuti 4-3 (il Betis non vinceva sul campo del Barça da 20 anni).

Un'inattesa sconfitta che ha creato diverse tensioni all'interno della squadra blaugrana. Molto nervoso Vidal che se l'è presa con Piqué, reo di non avergli passato una comoda palla in una chiara occasione da gol. I due si sono affrontati a muso duro. In classifica, Barcellona primo a 24 punti, con il Real Madrid a -4.

SPORTAL.IT | 12-11-2018 07:45