Barcellona senza un big contro la Juve

Piove sul bagnato in casa Barcellona dopo il pesante ko interno nel Clasico contro il Real Madrid: Philippe Coutinho non sarà disponibile per la trasferta di Champions League sul campo della Juventus.

L’attaccante brasiliano ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra che non gli consentirà di aiutare la squadra nel fondamentale scontro in programma mercoledì sera a Torino, valido per il primato nel raggruppamento.

Al suo posto Koeman dovrebbe affidarsi al giovanissimo Pedri, 17enne che ha già segnato la sua prima rete in Europa in occasione del comodo 5-1 rifilato al Ferencvaros nel match d’esordio nella fase a gironi.

Un’assenza, quella di Coutinho, che si aggiunge a quella per squalifica di Gerard Piqué: il difensore spagnolo è stato espulso per fallo da ultimo uomo nel già citato incontro con gli ungheresi e dovrebbe essere sostituito da Araujo.

OMNISPORT | 25-10-2020 13:59