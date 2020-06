Preoccupano le condizioni di Lionel Messi: a quanto riporta l'emittente televisiva spagnola TV3 il fuoriclasse del Barcellona ha rimediato una lesione alla gamba destra al termine della sessione di allenamento di martedì.

L'attaccante argentino potrebbe ora fermarsi per qualche giorno nel tentativo di recuperare in tempo per la ripartenza della Liga coi blaugrana impegnati il 13 giugno sul campo del Maiorca.

SPORTAL.IT | 04-06-2020 11:50