Barcellona, si lavora per De Ligt

Come riporta il MundoDeportivo, il Barcellona sarebbe al lavoro per chiudere la trattativa con l'Ajax per il forte centrale difensivo De Ligt. Dopo aver acquistato De Jong (costato circa 75 milioni di euro), i blaugrana puntano anche il 19enne capitano degli olandesi.

L'idea è rinnovare l'ossatura della squadra con l'innesto di due elementi, De Jong e De Ligt, in grado di fare la differenza in campo. Da ricordare che De Ligt è cercato da mezza Europa, in particolare dalla Juventus. Il Barcellona pare intenzionato a chiudere l'accordo in tempi brevi. Mercoledì prossimo, dopo la sfida sul campo del De Graafschap, De Ligt potrebbe annunciare il suo futuro al Barcellona

SPORTAL.IT | 11-05-2019 08:26