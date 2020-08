Barcellona, Suarez: "Se volete cedermi ditemelo"

Luis Suarez in un’intervista a El Pais manda un messaggio chiaro al Barcellona :”Non ho parlato con Koeman. Se hanno intenzione di vendermi, me lo dicano. Si dice che il presidente abbia fatto alcuni nomi di giocatori cedibili, ma a me non è stato detto niente. Io vorrei rimanere, penso di poter dare ancora molto al club, ma se la società pensa che io sia sacrificabile, lo accetterò”.

Alla base di tutto, l’umiliante ko contro il Bayern: “Siamo stati tutti responsabili, è andato tutto storto. Il Bayern era più in forma e si è adattato meglio al format particolare di questa competizione. Non sappiamo in una doppia gara, con una da giocare al Camp Nou, come sarebbe andata”.

OMNISPORT | 22-08-2020 13:58