Barcellona, tanti gioielli in vendita

Come rivela il Mundodeportivo, sono diversi i giocatori che il Barcellona ha intenzione di cedere per dar via ad una vera e propria rivoluzione. In vendita Malcom, lo scorso anno vicinissimo alla Roma e ora nel mirino dell'Inter. Viene quotato 35 milioni di euro.

Sul mercato anche André Gomes (25 milioni), Cillessen (30), Denis Suarez (20) e Cucurella (10). Non rientrerebbe nei piani blaugrana neppure Rafinha che, tuttavia, prima deve recuperare da una grave lesione (ha un contratto garantito sino al giugno del 2020).

SPORTAL.IT | 04-06-2019 07:50