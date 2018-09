Barcellona torrenziale, otto gol all'Huesca

Se in Italia la Juventus è già sola in testa dopo tre giornate, in Spagna è già partito il testa a testa tra Barcellona e Real Madrid, appaiate a nove punti dopo 270’ di campionato. Al poker dei campioni d’Europa al Leganes ha risposto i catalani, abbattutisi senza pietà sulla matricola Huesca, travolta al Camp Nou da otto reti, ma solo nel secondo tempo.

I primi 45’ terminano infatti con un sorprendente 3-2: ospiti addirittura in vantaggio in avvio con Hernandez, poi Messi e Suarez, oltre a un’autorete fissano le distanze, prima del punto dell’Huesca di Gallar.

La goleada si materializza nel secondo tempo: in gol Dembelé, Rakitic, Messi, Jordi Alba e Suarez e per Leo c’è il primo posto tra i marcatori con Benzema a quota quattro centri.

SPORTAL.IT | 02-09-2018 23:55