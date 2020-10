Barcellona, un campione del mondo sponsorizza Lautaro

Intervenuto al “Gala Ambassadors Season 90” per i 90 anni della Liga Spagnola, l’ex attaccante dell’Arsenal e della Nazionale francese campione del mondo nel 1998 e campione d’Europa nel 2000 Robert Pires si è sbilanciato in tema di mercato, in particolare riguardo una delle trattative più chiacchierate, ma poi non andate in porto, dell’ultima sessione di trattative, che si è chiusa lo scorso 5 ottobre:

“Fossi nel Barcellona prenderei Lautaro Martinez” ha detto Pires. ‘El Toro’ è stato nel mirino dei catalani prima e dopo il caso Messi, poi rientrato dopo che il fuoriclasse di Rosario ha deciso di restare in blaugrana.

Il gradimento del Barcellona per l’attaccante argentino dell’Inter però resta, anche perché Lautaro non ha ancora rinnovato e adeguato il contratto con i nerazzurri in scadenza nel 2023 con ingaggio di 1,5 milioni netti. Nel contratto è presente una clausola rescissoria di 111 milioni valida per l’estero.

