Barcellona: Vidal è già un problema. L'Inter torna alla carica

Arturo Vidal potrebbe già lasciare il Barcellona a gennaio.

Il cileno è stato acquistato in estate dal Bayern Monaco con l’obiettivo di sostituire Paulinho e Iniesta, volati rispettivamente in Cina e Giappone. Il centrocampista ex Juve gode della fiducia del tecnico Ernesto Valverde, ma sembra non molto apprezzato dai suoi compagni di squadra. Secondo quanto riportato da AS e da altri quotidiani spagnoli, Vidal non si sarebbe integrato nello spogliatoio e per alcuni giocatori sarebbe già “un problema”.

Una rivelazione importante e che potrebbe portare il Barcellona a prendere decisioni inaspettate in vista della prossima sessione di mercato. Come, ad esempio, quella di cedere il cileno. Le pretendenti non mancano: dalla Turchia alla Cina passando, inevitabilmente, dall’Italia con l’Inter.

I nerazzurri avevano praticamente chiuso in estate per Vidal: l’accordo con il Bayern Monaco era già stato raggiunto e anche il giocatore aveva dato la sua disponibilità al ritorno in Serie A. Ausilio ha però dovuto bloccare tutto in quanto, con l’apertura di Luka Modric ad un trasferimento a Milano, la società ha deciso di concentrarsi solo ed esclusivamente sul fuoriclasse del Real Madrid, dando così la possibilità al Barcellona di concludere l’affare in breve tempo. Ora però, visti i malumori in casa blaugrana, l’Inter avrà l’opportunità di tornare alla carica e fare un nuovo tentativo per il cileno.

Un acquisto che farebbe comodo sicuramente a Luciano Spalletti, che cerca un giocatore dinamico da affiancare a Brozovic nel suo 4-2-3-1. Vecino e Gagliardini non hanno convinto finora, mentre Borja Valero non è ancora sceso in campo in queste prime giornate di campionato. L’Inter attende notizie da Barcellona e, nel frattempo, programma un nuovo assalto per gennaio.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 16:05