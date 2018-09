Barcellona-Vidal, possibile l'addio a gennaio

Arturo Vidal potrebbe lasciare il Barcellona già a gennaio. Secondo quanto riportano i media spagnoli e catalani, il centrocampista cileno non si sarebbe affatto integrato nello spogliatoio e per alcuni giocatori sarebbe già "un problema".

L'ex Juventus, arrivato in estate per coprire le partenze di partenze di Paulinho e Iniesta, non sta convincendo e per fargli spazio Ernesto Valverde rischia di creare malumore all'interno della squadra. Non è escluso che il centrocampista cambi subito maglia, magari già a gennaio: questa estate è stato a lungo nel mirino del'Inter.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 11:30