Barcellona, Vidal: "Qui per un motivo"

Arturo Vidal ha espresso le sue prime parole da giocatore del Barcellona: "Sono molto contento perchè qui giocano i migliori giocatori del mondo. Ho fame di vittorie, darò tutto me stesso".

"Sono qui per un motivo – rivela l'ex Juve -, voglio vincere la Champions League. Spero di aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo, voglio rendere realtà le aspettative dei tifosi".

In conclusione, una battuta sul Real Madrid: "Non mi considero anti-madridista ma da oggi lo sono un po', come sarò un fiero rivale di tutte le squadre che affronteremo".

SPORTAL.IT | 06-08-2018 15:40