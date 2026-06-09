Fabregas prossimo allenatore del Barcellona, sostituirà Flick: preferito a Luis Enrique per un dettaglio

I blaugrana avrebbero individuato nell'allenatore che ha portato il Como in Champions League il futuro per la panchina: il pensiero di Deco e come si sta muovendo il club.

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Il Barcellona guarda al futuro e avrebbe già individuato il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Flick. Nonostante il tecnico tedesco sia attualmente saldo sulla panchina blaugrana e abbia un contratto fino al 2028, all’interno del club catalano si starebbero già valutando le possibili soluzioni per il suo sostituto. Come riportato dalla Spagna, in cima alla lista ci sarebbe Fabregas, protagonista assoluto con il Como e con tanti estimatori già in giro per il mondo grazie al suo stile di gioco e la sua personalità da tecnico.

Fabregas conquista la fiducia del Barcellona

Secondo quanto riportato dal podcast “Barça Reservat” di Catalunya Ràdio, Fabregas sarebbe il candidato numero uno per guidare il Barcellona nel momento in cui Hansi Flick lascerà il club. L’ex centrocampista blaugrana gode infatti della piena fiducia della Commissione Sportiva guidata da Deco, che ne apprezza la crescita tecnica e la visione calcistica. E anche il suo modo di parlare schietto e diretto, come ha fatto anche nei confronti dei problemi della Serie A da un lato e della sua difficoltà tattica dall’altro.

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I contatti tra le parti sarebbero già stati avviati per mantenere aperta una corsia preferenziale in vista del 2028, anno in cui scadrà l’attuale accordo di Flick. Il contratto del tecnico tedesco prevede inoltre un’opzione di rinnovo automatico legata al raggiungimento di determinati obiettivi, ma il Barcellona vuole comunque cautelarsi pianificando il futuro con largo anticipo.

Missione Como: il Barcellona si muove dietro le quinte

L’interesse del club catalano per Fàbregas sarebbe tutt’altro che teorico. Secondo quanto riferito dal quotidiano AS, nei mesi scorsi il Barcellona avrebbe inviato un proprio emissario a Como per approfondire la situazione dell’allenatore spagnolo. A svolgere un ruolo centrale nei contatti sarebbe stato Alejandro Echevarría, figura molto vicina al presidente Joan Laporta e stretto collaboratore di Deco. L’obiettivo sarebbe quello di costruire le basi per un eventuale accordo futuro.

La crescita dell’ex tuttofare della Nazionale spagnola sta attirando l’attenzione di numerosi osservatori. Alla guida del Como, Cesc è riuscito a trasformare una realtà considerata outsider (neopromossa solo nel 2024) in una delle sorprese più interessanti del panorama calcistico europeo, ottenendo risultati che hanno accresciuto notevolmente la sua reputazione, come la qualificazione in Champions.

Luis Enrique fuori dai giochi

Se il nome di Fabregas guadagna quotazioni, quello di Luis Enrique sembra invece allontanarsi sempre di più dai radar del Barcellona. Nonostante gli straordinari risultati ottenuti al Paris Saint-Germain, culminati con la conquista di due Champions League di fila, il tecnico non rappresenterebbe una soluzione concreta per il futuro blaugrana. Le ragioni sono principalmente due. Da un lato, l’elevato ingaggio percepito a Parigi renderebbe estremamente complessa qualsiasi trattativa. Dall’altro, il suo particolare approccio alla gestione dello spogliatoio non sarebbe pienamente compatibile con l’attuale struttura organizzativa del club.

Luis Enrique, infatti, predilige un controllo totale dell’ambiente squadra e limita fortemente le interferenze esterne. Una filosofia che ridurrebbe sensibilmente il ruolo di Alejandro Echevarría all’interno della prima squadra, scenario che la dirigenza catalana non sembra disposta a prendere in considerazione. Per questo motivo, almeno al momento, il futuro della panchina del Barcellona sembra parlare sempre più il linguaggio di Fabregas.