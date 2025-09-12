Barcellona, Yamal rompe il silenzio sull'accoltellamento del padre e sul party delle polemiche

La stella spagnola si confessa: dalle origini sofferte al razzismo, dall'importanza della figura materna a come sia cambiata oggi la sua vita

La 18enne stella del Barcellona e della Spagna Lamine Yamal si è aperto in un’intervista con José Ramón de la Morena sul suo podcast ‘Resonancia de Corazón’, dove ha parlato di tutto: della sua famiglia, del suo debutto, dell’accoltellamento subito dal padre e della festa per il suo 18° compleanno, che destò tanto clamore.

Per Yamal è cambiato tutto

L’ attaccante del Barcellona ha riconosciuto il significativo cambiamento che la sua vita ha subito da quando è diventato una star mondiale. “La mia vita è cambiata sotto ogni aspetto. Prima potevo fare quello che volevo: potevo uscire a bere qualcosa con i miei amici, ma ora non posso più. Ricordo la pre-stagione di quest’estate in Corea, Giappone, Cina; era impossibile uscire ovunque... ma sono felice”, ha spiegato l’attaccante del Barcellona.

Lamine ha riconosciuto che sua madre, Sheila Ebana , è stata il pilastro della sua vita. “Mia madre non poteva stare molto con me a causa del lavoro, ma mi preparava sempre la cena quando tornava a casa la sera. Le ho comprato una casa ovunque volesse; è la mia regina, si merita tutto ed è ciò che amo di più al mondo”.

L’arrivo della famiglia dal Marocco

Riguardo all’arrivo della sua famiglia in Spagna, Lamine ha ricordato che “la prima ad arrivare è stata mia nonna, che si è intrufolata sull’autobus dal Marocco ed è riuscita ad arrivare a Mataró. Ha iniziato a lavorare tre turni per permettere a mio padre di venire, visto che era rimasto in Marocco, e quando mia nonna ha guadagnato un po’ di soldi, ha pagato una donna perché portasse mio padre e sua sorella, che sono arrivati ​​quando avevano 3 anni.

Mia madre è arrivata dalla Guinea con mia nonna e sono arrivati ​​a Barcellona. E i miei genitori si sono conosciuti qui. Vengo da un appartamento in cui cucina e camera da letto erano nella stessa stanza. Vedo mia madre felice, mio ​​fratello che ha potuto avere l’infanzia che avrei desiderato, mio ​​padre felice a casa e anche mia nonna felice. Mia madre è la mia regina; è ciò che amo di più. È tutto ciò che un bambino potrebbe desiderare.”

L’accoltellamento del padre

La giovane star del Barcellona ha anche raccontato uno dei giorni più difficili della sua vita, l’accoltellamento del padre. “Ero in macchina con mia cugina Moha. Avevo attivato CarPlay, che collega il telefono agli altoparlanti, e mia cugina, che era in Marocco, mi ha chiamato. Mi ha chiesto: ‘Sei solo?’. Ha iniziato a raccontarmelo, e sono arrivate altre chiamate. All’epoca avevo 16 anni. La prima cosa che ho fatto è stata scendere dall’auto e cercare di andare alla stazione ferroviaria di Mataró.

Immagina di essere un bambino e di sentire che tuo padre è stato accoltellato. Ho provato a salire sul treno, ma mio cugino non me l’ha permesso. Gli ho detto di portarmi a Mataró o non gli avrei più parlato, ma non me l’hanno permesso. Mi hanno chiuso in casa e ho cercato di uscire. È stato un periodo difficile, e il giorno dopo ero in allenamento. Poi mio padre mi ha chiamato e mi ha detto che stava bene e di stare calmo. Sono andato a trovarlo in ospedale il giorno dopo e tutto si è calmato”, ha aggiunto Lamine.

Yamal parla anche di razzismo: “Avete mai visto un nero chiamare qualcuno “bianco” per strada? No, perché siamo tutti piuttosto intelligenti. Quindi ci sono alcune persone che, non so cosa abbiano avuto da bambini, ma sono rimaste un po’ confuse. Non mi preoccupo.”

La festa di compleanno

Infine, De la Morena gli ha chiesto anche della sua festa per il diciottesimo compleanno e del trambusto che l’ha circondata. “Non sono arrabbiato. Alla fine, hanno cercato di rovinarla in molti modi. I giorni prima della mia festa di compleanno, una donna si è presentata mentendo, dicendo che avevo scelto le ragazze in un modo o nell’altro, e poi la storia dei camerieri”, ha concluso.