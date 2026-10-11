Barcolana, il vincitore: "È la mia 50ma partecipazione ma è sempre una grande emozione"

La soddisfazione di Furio Benussi, trionfatore per la quarta volta di fila a Trieste

“Trieste con la Barcolana ha un feeling particolare e dà sempre il meglio di sé. E’ la mia 50/a Barcolana, perché ormai non sono più giovanissimo, ma le emozioni sono sempre tante, anche se diverse nel tempo”. Sono le parole di Furio Benussi, che ha conquistato con Arca Sgr la sua quarta vittoria consecutiva della Barcolana. A bordo anche la moglie e per la prima volta la figlia Margherita, mentre l’altra figlia, Marta, si è classificata al terzo posto su Marta 07.

“Sono emozionato per tanti motivi – ha sottolineato Furio Benussi – è la mia Barcolana 50 e poi sono riuscito a ormeggiare la barca sulle Rive, che non mi era mai capitato, e ho avuto un bagno di folla che è una cosa spettacolare”. Un primo posto non scontato anche perché “oggi abbiamo avuto un bel problema sulla barca, in partenza, ci si sono bloccati tutti i sistemi, quindi eravamo in stallo. Fortunatamente i ragazzi, e abbiamo cresciuto un bel gruppo, sanno dove mettere le mani”. (Immagini di Luca Zennaro)