Bardaro e Asiago si dicono addio

La Migross Supermercati Asiago Hockey ha annunciato che il proprio attaccante Anthony Bardaro ha deciso di accettare un’offerta per la prossima stagione pervenutagli dall’HC Bolzano.

Bardaro era legato contrattualmente alla società giallorossa anche per la prossima stagione e per potersi trasferire, quindi, doveva trovare un accordo per lo svincolo; le due società, dunque, sono attive e stanno lavorando per stabilire i termini di questo svincolo.

"La dirigenza e la società tutta desiderano ringraziare Anthony Bardaro per l’impegno e le prestazioni di queste due stagioni e augurano all’attaccante il meglio per il prosieguo della sua carriera. Grazie Anthony!" si legge nella nota del club veneto.

SPORTAL.IT | 13-04-2019 13:44