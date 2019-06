Barella: c'è distanza tra Cagliari e Inter

Nicolò Barella ha dato il suo benestare all'approdo all'Inter ma per adesso di fumate bianche non se ne parla. Questo perché tra l'offerta della società nerazzurra (35 milioni) e quanto preteso dai sardi per lasciare partire il forte centrocampista (50) la distanza è ancora notevole.

Come sovente succede in questi casi la soluzione potrebbe essere trovata nel mezzo: l'obiettivo dei meneghini è arrivare alla firma prima del via al campionato europeo Under 21 anche se al momento sembra difficile che qualche altro club possa intromettersi nell'operazione.

SPORTAL.IT | 06-06-2019 15:36