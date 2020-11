Barella: "Conte mi ha migliorato molto"

Il centrocampista dell’Inter Niccolò Barella in un’intervista a Uefa.com ha elogiato il suo allenatore Antonio Conte: “Mi ha aiutato tanto. Sono cresciuto nella gestione delle partite: ora so meglio quando andare in area di rigore, quando aspettare, quando fare la giocata decisiva, e in tutto questo mi ha aiutato tanto”.

“La mezzala è un giocatore che fa da raccordo fra attacco e difesa. Io cerco di interpretare questo ruolo a modo mio e di essere il giocatore che vuole il mister, un giocatore che deve avere tanto inserimento ed essere bravo a fare le due fasi per dare una mano sia all’attacco che alla difesa”.

OMNISPORT | 24-11-2020 13:49