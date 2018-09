Barella: "Dobbiamo alzare il livello"

Il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella dal ritiro della nazionale parla del suo momento in Sardegna: "Sono a casa mia, nella squadra della mia città e sto benissimo. Ho scelto con la società di restare, sono arrivare offerte: abbiamo scelto insieme".

Il ct Mancini si è lamentato per i pochi italiani in campo: "Tocca a noi, dobbiamo alzare il livello. Speriamo che altri facciano il salto come noi. Mi piace guardare le partite, ho visto l'Under-19 e ci sono buoni giocatori. In giro ce ne sono pronti per il salto".

"Mi sento mezzala, anche nel Cagliari faccio questo. Mi sono dovuto arrangiare e aiutare la squadra, ma ho fatto il trequartista con piacere. Non importa dove gioco, l'importante è farlo".

SPORTAL.IT | 04-09-2018 14:40