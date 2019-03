Barella e Kean trascinano gli Azzurri: vince l'Italia dei giovani

La giovane Italia di Roberto Mancini parte con il piede giusto. A Udine gli Azzurri stendono per 2-0 la Finlandia nella prima partita valida per la qualificazione agli Europei: a segno Barella e il classe 2000Moise Kean, che alla prima partita da titolare va in gol e diventa il secondo più giovane calciatore ad aver segnato con la maglia della Nazionale. Traversa di Quagliarella nel finale, buone indicazioni per il ct.

Gli Azzurri trovano il vantaggio alla prima occasione della sfida grazie a Barella, che al 7' con un destro di controbalzo dal limite dell'area trova la deviazione decisiva di Vaisanen che beffa Hradecky. La squadra di Mancini controlla il gioco anche se il possesso palla a volte è troppo lento e un po' fine a se stesso. La Finlandia in ogni caso non riesce mai a rendersi pericolosa, mentre la Nazionale va vicina al raddoppio con Piccini, servito da un buon Kean, e Biraghi nel finale di tempo. Al 41' Bernardeschi si lamenta per un rigore non concesso per fallo di Vaisanen: il contatto sembra esserci ma l'arbitro Grinfeld tira dritto.

Ripresa, Mancini prova a invertire Bernardeschi e Kean per dare più imprevedibilità all'attacco, finora poco pungente. L'Italia cerca il colpo del ko ma attacca confusamente: non arrivano tiri in porta azzurri, mentre una chance chiara finisce invece sui piedi di Pukki, che al 66' provoca il primo brivido a Donnarumma calciando fuori di poco.

Al 74' arriva la fiammata che chiude il match: Immobile serve in profondità Kean che a tu per tu con Hradecky con sbaglia. L'attaccante di Vercelli diventa così il secondo più giovane calciatore ad aver segnato con la maglia dell'Italia. Il 2-0 dà la scossa agli Azzurri che finiscono in crescendo il match: nel finale in campo anche Quagliarella per Immobile. Il bomber della Samp sfiora il tris in due occasioni, con un colpo di testa parato da Hradecky e nel finale colpendo la traversa con un destro di prima intenzione.

SPORTAL.IT | 23-03-2019 22:45