Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha commentato così l'offerta dell'Inter per Nicolò Barella. "L'Inter è interessata al giocatore come altri club. Ha fatto una proposta sicuramente seria, la stiamo valutando, ma ancora non ci soddisfa", le sue parole a Sky.

Il patron dei rossoblu conferma la distanza tra le due parti: nei giorni scorsi il Milan avrebbe provato a inserirsi nella trattativaa.

SPORTAL.IT | 12-06-2019 21:01