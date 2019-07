Barella gongola, Ausilio ammette

Nicolò Barella è atterrato a Milano. Il centrocampista sardo diventerà il quinto acquisto dell’estate interista dopo Godin, Lazaro e Sensi, avendo “bruciato” per un soffio Romelu Lukaku, sempre più vicino comunque a diventare un giocatore nerazzurro.

Barella è atterrato a Milano nella tarda serata di giovedì, venendo inevitabilmente circondato da tifosi e giornalisti: “Sono contento” le uniche parole dell’ex cagliaritano, espressa richiesta di Antonio Conte.

Su questo tema però si è espresso il ds Ausilio, di ritorno dalla missione londinese per Lukaku: "Chiesto da Conte? Tutti i giocatori presi sono stati presi di comune accordo con Conte, che è l'allenatore. Il club cerca di soddisfare le esigenze dell'allenatore, nel rispetto dei parametri economici che dobbiamo sempre controllare".

Poi, sulla trattativa per il belga: "Nessuna novità, una presa di contatto, come era giusto che sia, tra due club importanti come Inter e Manchester United. Un contatto ufficiale, una presa di contatto".



SPORTAL.IT | 11-07-2019 23:47