Barella, la Roma ha l'accordo con il Cagliari

Nuovo colpo di scena nella telenovela 'Barella'. Secondo quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport' la Roma e il Cagliari avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento del centrocampista in giallorosso: nelle casse degli isolani entrerebbero 35 milioni e in Sardegna, a titolo definitivo, approderebbe Gregoire Defrel.

Manca un tassello, peraltro fondamentale: il sì del calciatore, che si è promesso all'Inter e che con i nerazzurri giocherebbe in Champions League.

SPORTAL.IT | 29-06-2019 10:02