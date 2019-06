Barella, l'Inter non rilancia

L'Inter avrebbe deciso che non alzerà l'offerta di 35 milioni di euro più il prestito di due giovani per Nicolò Barella, nonostante l'intromissione in extremis della Roma.

L'amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta, che ha trovato da tempo l'intesa con il giocatore, potrebbe incontrare lunedì il presidente del Cagliari Giulini per capire la posizione del club sardo, che ha ricevuto l'offerta giallorossa da 35 milioni di euro più Defrel. Lo riporta Sportmediaset.

Sarà ora decisiva la volontà del giocatore per il prosieguo delle trattative.

SPORTAL.IT | 30-06-2019 19:44