Barella mette in attesa le pretendenti

Una delle più grandi rivelazioni di questo campionato è sicuramente Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari. Le ottime prestazioni fornite dal centrocampista rossoblù hanno attirato l'attenzione di Mancini, che l'ha convocato in Nazionale dove ha ben figurato, ma anche di diversi top club europei.

Ai microfoni di 'Sky Sport' il ventunenne ha commentato le voci sul suo conto: "L'interesse delle grandi squadre mi rende orgoglioso perché significa che sto lavorando bene. Per adesso non penso al mercato. Per quello ci sono procuratori, dirigenti e società. Sono cresciuto in fretta. Andare via di casa presto mi ha permesso di fare uno step decisivo".

"Poi, in campo non tiro mai indietro la gamba, se c'è da fare un contrasto non mi faccio problemi. Sono fatto così" ha concluso Barella.

Sulla situazione del cagliaritano è intervenuto anche suo padre: "Al momento è concentrato solo sul Cagliari, vuole la salvezza, e poi non credo che abbia ancora le idee chiare su quello che potrà essere il futuro. Certo, gli attestati di stima gli fanno piacere perchè vuol dire che lavora bene".



