Barella-Napoli, Giulini mostra i muscoli

Il Cagliari fa il prezzo per Nicolò Barella, ma manda un messaggio chiaro e inequivocabile al Napoli, tra i club maggiormente interessati al talentino della squadra isolana e della nuova Nazionale di Roberto Mancini.

Sono infatti chiare le parole di Tommaso Giulini, presidente dei rossoblù, che in un'intervista al 'Corriere dello Sport' ha ammesso l'interessamento dei partenopei, fissando però i paletti sotto i quali non sarà possibile imbastire una trattativa.

"Il Napoli ce lo chiede, ma per comprare Barella non bastano 50 milioni", le lapidarie parole del numero uno del Cagliari. Che evidentemente non si libererà della sua stellina se non alle sue condizioni.

SPORTAL.IT | 23-03-2019 11:35