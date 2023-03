Barella non andrà a Malta, fatale il testone di Maguire

Il centrocampista sardo tornerà a Milano, anche Bonucci non andrà in trasferta sulla piccola isola del mediterraneo

24-03-2023 09:19

Brutte notizie per il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro l’Inghilterra nella prima gara di qualificazioni a Euro 2024, Nicolò Barella – centrocampista dell’Inter – lascierà il ritiro dell’Italia. Il sardo classe 1998, come Bonucci, non si aggregherà al gruppo squadra per la trasferta a Malta.

Il centrocampista dell’Inter era già arrivato in ritiro in condizioni ottimali, ma si è messo comunque a disposizione per giocare la prima di qualificazione allo stadio Maradona di Napoli. A far terminare anticipatamente questa breve parentesi azzurra di Barella ci ha pensato Harry Maguire che, nel secondo tempo, ha rifilato un brutto pestone al giocatore dell’Inter, mandandolo ufficialmente ko.