Barella: "Non è vero che sono cattivo"

Il centrocampista del Cagliari e della Nazionale Nicolò Barella in conferenza stampa a Coverciano fa il punto sulla sua stagione: "Aiutare la squadra con i gol è qualcosa che mi manca, l'anno scorso ne ho fatti 7, quest'anno 1, devo migliorare in quello. Forse prendo troppe ammonizioni, ho l'etichetta del cattivo e non me la sento. Alle volte portano a fare giocate e dei falli che potrei evitare".

"La responsabilità la sento anche a Cagliari essendo di casa, gioisco per le vittorie e soffro per le sconfitte. Do sempre tutto, anche quando gioco con gli amici. Mi impegno sempre al massimo. Qui ci sono giocatori con più esperienza che mi danno una mano e mi mettono nelle condizioni di fare ancora meglio".

SPORTAL.IT | 21-03-2019 15:45