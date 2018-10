Barella: "Posso fare ancora meglio"

Nicolò Barella ha brillato nel suo esordio in Nazionale: "Mi sono trovato benissimo con Jorginho e Verratti, sono due grandi campioni e mi hanno dato una mano a combattere l'ansia dell'esordio. Spero di averli aiutati, ma posso far sempre meglio. Ora il mister farà le sue scelte, io spero di essergli piaciuto oggi".

Federico Bernadeschi ha commentato così la prestazione degli Azzurri: "Stasera ho visto una grande Italia, ma dispiace non aver vinto: lo avremmo meritato. Abbiamo giocato a calcio, ci siamo divertiti. Ho visto un'Italia cresciuta, ma ci manca ancora la concretezza. Dobbiamo continuare così, le idee di Mancini sono giuste. Dispiace davvero per il pari: abbiamo avuto tante occasioni sin dal primo tempo, loro al primo tiro hanno pareggiato", le sue parole alla Rai.

Queste le parole di Lorenzo Pellegrini: "E' un momento delicato. Dispiace non vincere, un successo ti porta certamente un pizzico di serenità in più, ma abbiamo fatto delle ottime cose: cerchiamo di riproporle domenica sera in Polonia perché è quella la partita importante. Abbiamo creato tanto, soprattutto nel primo tempo quando potevamo anche essere un po' più fortunati. Ma la squadra mi è piaciuta molto, ha fatto un'ottima partita. Polonia battibile? Ora dobbiamo pensare a noi più che alle altre squadre. Dobbiamo dare tutti il 110%, in questo momento serve questo: solo così riusciremo a trovare la vittoria".

SPORTAL.IT | 11-10-2018 08:30