Barella sbanca l'Inter: 45 milioni per chiudere l'accordo

Per essere promettente, lo è davvero. E molto, Nicolò Barella. Se debba considerarsi il miglior acquisto di prospettiva e valutare il suo cartellino come il più ambito, tanto da farne l’acquisto più caro della storia dell’Inter, è cosa tutta da verificare. Il 22enne sardo, cresciuto al Cagliari, è a un passo dal diventare l’acquisto nerazzurro più caro di sempre, raggiungendo nella speciale classifica Bobo Vieri.

Il sì dovrebbe arrivare a quota 45 milioni di euro: per la fumata bianca, serve l’accordo sulle modalità del trasferimento non ancora definita, come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno proposto un prestito oneroso per una cifra tra i 10 e i 12 milioni e un riscatto obbligatorio tra un anno che garantisca al Cagliari 40 milioni (dunque 28 o 30 milioni di riscatto), oltre a una cifra di bonus pari a 5 milioni.

Numeri impressionanti, anche per un mercato costruito ormai da tempo sull’ordine delle doppie cifre in milioni. All’epoca dell’affare Vieri, fu il presidente Massimo Moratti a versare ben 90 miliardi di vecchie lire nelle casse della Lazio.

Nella top 10 degli acquisti nerazzurri più cari ci sono tanti nomi che hanno fatto la storia del club ma anche flop clamorosi. Sul podio, insieme a Barella e Vieri, ci sono Joao Mario e Crespo. Il portoghese, pagato 40 milioni tre estati fa dopo un Europeo super, è in ritiro a Lugano ma difficilmente resterà nerazzurro; l’argentino, preso dalla Lazio e pagato 36 milioni nell’estate 2002, ha segnato 45 gol in 116 partite.

Al 4° posto c’è Milan Skriniar: il centrale slovacco, arrivato dalla Samp nel 2017, è stato pagato 34 milioni, in un affare che ha coinvolto anche Caprari. Segue Geoffrey Kondogbia, rubato al Milan nell’estate 2015: pagato 31 milioni senza però mai entusiasmare davvero, sopratutto i tifosi.

Così come Gabigol e Ricardo Quaresma: il brasiliano è arrivato nel 2016 ed è costato la bellezza di 29 milioni; il portoghese, voluto a tutti i costi da Josè Mourinho nel 2009, è stato pagato 24,6 milioni e all’Inter non ha inciso in maniera decisiva.

VIRGILIO SPORT | 10-07-2019 12:19