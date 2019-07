Barella si allontana, la controversa reazione degli interisti

Doveva essere il centrocampista di lotta e di governo per Antonio Conte, invece Nicolò Barella rischia seriamente di finire alla Roma. La notizia data dal presidente del Cagliari Giulini – ha dichiarato non solo di non essere più stato contattato dalla dirigenza dell’Inter per il centrocampista, ma anche di aver raggiunto l’accordo per la cessione ai giallorossi – è stata accolta in maniera controversa dai tifosi nerazzurri.

REAZIONE INATTESA. A chi infatti rimprovera l’Inter di non essere riuscita a chiudere la trattativa per uno dei più promettenti centrocampisti italiani c’è chi si contrappone affermando che il prezzo fissato dal Cagliari fosse troppo alto e che sul mercato sono disponibili centrocampisti migliori. “Meno male siamo salvi, prendiamo Pogba e lasciamo questo pacco, alla Roma” scrive su una delle pagine frequentati dai tifosi Alfredo, sopravvalutando forse un po’ troppo le potenzialità sul mercato dei nerazzurri. Più moderato Salvo che però si trova sulla sua stessa lunghezza d’onda: “Valutato troppo Barella, buon giocatore ma molto acerbo per quella cifra prendi altri giocatori molto più rodati e poi forti”. “Andasse alla Roma”, aggiunge Simeone, mentre Alfonso accusa il presidente cagliaritano di non aver mantenuto la parola: “Giulini ti sei comportato come una sposa che sull’altare cambia idea…”.

I DELUSI. Naturalmente c’è anche chi avrebbe voluto vedere Barella in nerazzurro, anche a costo di pagarlo qualcosa in più. “Vediamo il volere del giocatore… – scrive Emiliano, ricordando le indiscrezioni che danno Barella interessato principalmente a trasferirsi all’Inter – Allora perché non ha già firmato con la Roma?”. “Ma allora non hai capito Giulini – aggiunge Marco -, Barella vuole solo l’Inter, per riconoscenza sbaglia la scelta più importante della sua carriera secondo te?”.

SPORTEVAI | 01-07-2019 17:35