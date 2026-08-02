Baresi e l'ultimo derby, a Perth con l'Inter ci sarà anche lui: l'iniziativa di Marco Simone per i funerali e la Curva sud a suo nome

Tante iniziative per ricordare la leggenda del Milan: nel match con l'Inter in Australia coreografia speciale, lutto cittadino e bandiere a mezz'asta a Milano

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un grazie che parte da Milano e arriva in capo al mondo. Franco Baresi è morto due giorni fa ma il suo ricordo è e resterà vivo a lungo: numerose le iniziative previste nel capoluogo lombardo come in Australia, dove si trova la squadra rossonera, per ricordare la leggenda bandiera milanista. Si parte con i funerali di martedì a Milano.

L’idea di Simone

La messa funebre sarà celebrata nella Basilica riservata ai grandi della città, Sant’Ambrogio, là dove venne celebrato anche il funerale di un altro grande capitano rossonero come Cesare Maldini: è stato indetto il lutto cittadino con le bandiere a mezza asta. La storica voce di Milan Channel Carlo Pellegatti ha voluto esporre l’idea che gli è stata proposta dall’ex calciatore Marco Simone da attuare il giorno del funerale di Baresi. La richiesta è che il Milan metta all’entrata di Sant’Ambrogio tante maglie del Milan con la scritta Baresi e con il numero 6 da dare e consegnare ai vecchi giocatori, ai suoi vecchi compagni.

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Le iniziative nel derby

Singolare che la prima partita che il Milan giocherà dopo la sua scomparsa sia il derby con l’Inter nella tournèe australiana, mercoledì a Perth. Baresi ne ha giocati 39, in carriera, ma un po’ sarà presente anche in questo. Sulla Gazzetta si legge di alcuni dei gesti che il Milan sta organizzando per onorarne la memoria. Ci sarà come da programma il minuto di raccoglimento iniziale con alcune immagini e parole che scorreranno sugli schermi dell’impianto. Inoltre la squadra rossonera scenderà con il lutto al braccio. In più il club è in contatto con gli organizzatori della gara per preparare una coreografia speciale. Anche il Milan Club Perth sta allestendo uno striscione.

La curva Sud si chiamerà curva Baresi

Il Milan e Milano stanno poi studiando altre iniziative: la prima è l’intitolazione a suo nome della Curva Sud, sia nella struttura attuale di San Siro che nel futuro impianto che vedrà la luce entro il 2031. Altre strade portano al centro sportivo di Milanello o al complesso del Vismara per trasmettere il suo esempio alle giovanili. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha confermato l’affetto della metropoli sottolineando che “non solo una bandiera del Milan, ma un simbolo di dedizione e lealtà che ha reso grande questa città e l’Italia nel mondo. Milano lo ricorderà”. A Palazzo Marino è stata poi protocollata una richiesta bipartisan da parte dei consiglieri per iscrivere il nome di Baresi nel Famedio del Cimitero Monumentale. Se la commissione approverà la richiesta, il capitano rossonero si affiancherà ad altri giganti del pallone milanese già presenti come Giuseppe Meazza, Giacinto Facchetti, Cesare Maldini, il fondatore Herbert Kilpin e i presidenti Silvio Berlusconi ed Ernesto Pellegrini.