Morte Baresi, perché il Milan non parteciperà ai funerali della sua bandiera martedì: l’omaggio di Mediaset stasera in tv

I rossoneri non potranno prendere parte al funerale della leggenda: i motivi e le difficoltà. In tv andrà in onda un ricordo speciale

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

L’ultimo saluto a Franco Baresi unirà idealmente tutto il mondo rossonero, anche se la prima squadra non potrà essere presente fisicamente alle esequie. Impegnato nella tournée estiva tra Australia e Indonesia, il Milan seguirà il funerale orevisto tra due giorni con il pensiero rivolto al suo storico capitano, mentre in Italia sarà la dirigenza a rappresentare il club. Intanto, Mediaset dedica una serata speciale alla leggenda rossonera riproponendo la sua memorabile partita d’addio al calcio.

La tournée impedisce il rientro della squadra

Martedì la chiesa di Sant’Ambrogio ospiterà il funerale di Franco Baresi (ricordato con bei messaggi da tutto il mondo del calcio), ma nessun componente della prima squadra del Milan riuscirà a partecipare. I rossoneri si trovano infatti a Perth, dove sono impegnati nella tournée estiva, e un rientro lampo in Italia non è concretamente ipotizzabile. Le difficoltà sono soprattutto di natura logistica. Per arrivare a Milano sarebbe stato necessario affrontare un viaggio superiore alle venti ore, con almeno uno scalo, trovando nel pieno della stagione estiva decine di posti disponibili sullo stesso volo per squadra e staff. Anche l’ipotesi di organizzare un volo charter intercontinentale in tempi così ristretti si è rivelata irrealizzabile. A complicare ulteriormente il quadro c’è il calendario: mercoledì il Milan è atteso dal derby contro l’Inter all’Optus Stadium di Perth, appuntamento centrale della tournée internazionale.

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L’unica alternativa sarebbe stata interrompere anticipatamente il tour estivo, una scelta che avrebbe comportato pesanti conseguenze sia organizzative sia economiche. I circa 60 mila biglietti per la sfida contro l’Inter sono esauriti da tempo, così come c’è grande attesa per l’amichevole dell’8 agosto a Giacarta contro il Chelsea. Inoltre, il club è vincolato agli accordi sottoscritti con gli organizzatori.

Chi ci sarà al funerale di Baresi

A rappresentare il Milan durante le esequie saranno il proprietario Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, i dirigenti e numerosi dipendenti di Casa Milan. Non è esclusa anche la presenza di Christian Pulisic e Santiago Gimenez, rimasti a Milanello per proseguire il recupero dai rispettivi infortuni. Parallelamente, a Perth dovrebbe essere organizzato un momento di raccoglimento per consentire a squadra e staff di ricordare insieme uno dei simboli più importanti della storia rossonera.

Mediaset rende omaggio al Capitano

Anche la televisione celebra la figura di Franco Baresi. Questa sera, sabato 1 agosto, Italia 1 trasmetterà in seconda serata la partita d’addio disputata il 28 ottobre 1997 allo stadio San Siro, un evento rimasto nella memoria dei tifosi milanisti. Davanti a circa 60 mila spettatori, il leggendario difensore salutò il calcio circondato dai protagonisti di un’epoca straordinaria. Da una parte il Milan delle grandi vittorie, guidato eccezionalmente in panchina da Arrigo Sacchi e Fabio Capello, con campioni come Franco Baresi, Ruud Gullit, Marco Van Basten, Frank Rijkaard, Roberto Baggio, George Weah, Carlo Ancelotti, Mauro Tassotti, Giovanni Galli e Sebastiano Rossi.

Dall’altra una selezione internazionale di fuoriclasse composta, tra gli altri, da Zico, Romario, Careca, Giuseppe Bergomi, Gianluca Vialli, Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Fernando Redondo, Michel, Michel Preud’homme, Eric Gerets, Jean-Pierre Papin, Ray Wilkins, Mark Hateley, Danny Blind, Ronald De Boer e Beppe Baresi. In panchina sedevano due altri nomi storici del calcio come Nils Liedholm e Pierino Morini. La telecronaca della sfida fu affidata a Bruno Longhi e Aldo Serena. Un appuntamento che oggi assume un significato ancora più profondo, trasformandosi in un tributo a uno dei calciatori che hanno segnato la storia del Milan e del calcio italiano.