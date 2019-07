Bargiggia al veleno: Trattare con Ridolini che danno per l'Inter

La prima uscita dell’Inter ha cancellato per qualche ora i tormentoni di mercato legati alle cessioni illustri degli “indesiderabili”: il 2-1 al Lugano ha restituito il sorriso perchè nonostante la formazione nerazzurra fosse rimaneggiata già si è visto qualcosa del lavoro di Conte, dal 3-5-2 (anche senza Godin) al gioco aggressivo chiesto dal tecnico per non dire della sorprendente prova di Sensi. Restano però ancora in alto mare le cessioni di Nainggolan – che continua ad essere amato dai tifosi – e soprattutto di Icardi.

IL TWEET – Sul caso del bomber degradato prima e scaricato poi si esprime anche Paolo Bargiggia. Il giornalista di Mediaset su twitter è durissimo e attacca soprattutto Wanda Nara, battezzandola “Ridolini” come il comico anni 50 quando la tv era in bianco e nero. Bargiggia scrive: “Molto banalmente: essersi fatto gestire da wanda è stato come avere per procuratore Ridolini. Solo che la signora non fa nemmeno ridere. La signora Ridolini ha percu… un club serio come l’Inter per anni con dichiarazioni e post allucinanti. Ha pure dato pubblicamente degli scarsi ai compagni di squadra del marito senza che Mauro Icardi prendesse le distanze in pubblico o, almeno in privato. Da allora, il caos!”.

LE REAZIONI – Numerosi i commenti dei follower sui social: “Ha perso la fascia, l’Inter, l’argentina peggio di così non poteva fare” o anche: “Icardi si è gestito male, è anche colpa sua se è finita cosi, per il resto è colpa del fatto che non ha un procuratore vero”. I tifosi non lo vogliono più: “Via dall’ Inter, anche ” gratis “. Questo bimbomin.. non è degno di vestire questa maglia. E poi, la Signora…”. Accuse però arrivano anche al club: “Ma non è che l’Inter lo abbia gestito meglio.. I panni sporchi si lavano in casa non sui giornali e via twitter…” o anche; “Io penso che una società con le palle avrebbe gestito subito la cosa in modo diverso al primo tweet di Wanda. Vedi Juve o Milan dove queste sceneggiate non sono mai successe” e infine: “Come era quella storia della moglie di Cesare ???”.

