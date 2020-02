Bargiggia fa infuriare Conte e i tifosi dell'Inter

Si può contemporaneamente elogiare la prova super dell’Atalanta e prenderne spunto per denigrare altri allenatori? Si può. Non è la prima volta che una prestazione eccezionale di un club e le mosse del suo allenatore, specialmente in campo europeo, spinge opinionisti a pizzicare personaggi di altre squadre ed è quello che fatto su twitter Paolo Bargiggia.

LA BORDATA – Sui social il giornalista di Mediaset elogia Gasperini e nel farlo punge pesantemente Conte per il suo modo di giocare.

IL TWEET – Bargiggia scrive: “Ma Gasperini che toglie Caldara e mette Zapata? Chapeau per la mentalità e lunga vita. Ditelo a Conte, ma sottovoce se no lui e i suoi tifosi si inc…”.

LE REAZIONI – Arrivano reazioni furibonde da parte dei tifosi nerazzurri: “Lo sport nazionale del “giornalista” “DAI ADDOSSO ALL’INTER” Non importa per cosa, l’importante è che sia sempre colpa dell’Inter” o anche: “Tu chiamala se vuoi…. OSSESSIONE! Deve essere molto, molto triste la sua vita, signor Bargiggia. PS: sono interista, e mi sono goduto lo spettacolo ieri sera. Mentre lei pensava a Conte…”.

PALMARES – Fioccano i commenti: “Però poi metti a confronto il palmares di Gasperini e Conte, vedi che c’è qualcosa che non torna con quello che scrivi” oppure: “Ok il bel gioco ma quanti titoli ha Gasperini? Zero! A Conte dico di continuare così perché sta ricostruendo una squadra che non aveva anima e gioco. Molte volte bisogna lasciare da parte le antipatie e simpatie ed essere più professionali!”.

IRONIA – C’è chi scrive: “Ah..se Gasperini avesse la possibilità di allenare l’Inter.. ops.. l’ha avuta” oppure: “Ma adesso cosa centra solo Conte ? Direi a Sarri ditelo a Inzaghi ditelo a pioli nessuno lo fa e tutti a rompere con Conte”.

A FAVORE – Numerosi però anche i follower che si dicono d’accordo con Bargiggia: “Gasp ha già fatto più di Conte in Europa dove catenaccio e contropiede non rendono” o anche: “2 spanne sopra a Conte ma non ha mai avuto le stesse opportunità, ossia in mano grandi squadre che non vincevano da tempo e quindi motivate a tornare alla vittoria”.

PARAGONI – Un utente scrive: “Sempre più uguale al suo maestro … il primo Lippi” e infine un interista confessa: “Io no, personalmente, non m’inc…. Comincio ad avere dubbi sulla tenuta della difesa a 3, sulle modalità d’impiego di Eriksen e non vorrei che, dopo il vantaggio, ci si rintanasse in difesa. Sto dalla parte di Conte, per cui muovo queste critiche”.

SPORTEVAI | 20-02-2020 09:34