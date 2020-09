Bargiggia: Inter, così è il suicidio perfetto

Il campionato è alle porte ma il mercato chiuderà solo il 5 ottobre e la sensazione è che tanti colpi sono solo rimasti in canna. La campagna acquisti di un po’ tutti i club non è mai decollata davvero ma alle porte potrebbero esserci tanto nuovi arrivi importanti quanto cessioni dolorose. E’ il caso dell’Inter, che ha una rosa extralarge e che deve dar via quasi una squadra intera. E tra questi anche qualche big. Brozovic o Skriniar i principali indiziati ma se a lasciare la Pinetina fosse Lautaro? Le ultime voci di mercato, nonostante le smentite, parlano di un interessamento forte del Real per Lautaro Martinez, che piace sempre anche al Barcellona.

Bargiggia stronca il mercato dell’Inter

Un’ipotesi che fa rabbrividire Paolo Bargiggia. Il giornalista di Mediaset, mai tenero con i nerazzurri, su twitter dice la sua.

Scrive Bargiggia: “Se l’Inter cede Lautaro, 23 anni, per finanziarsi la campagna acquisti di ultratrentenni come Vidal e Kolarov fa il suicidio perfetto! Che nemmeno i Samurai.. “.

Lo scetticisimo dei tifosi nerazzurri

I fan interisti contestano subito: “Kolarov 1,5 milioni di indennizzo alla Roma, Vidal a 0, la durata dei contratti sarà di al massimo due anni per entrambi, per finanziare questi due “acquisti” basta vendere l’ appartamento di corso Como della famiglia Zhang” o anche: “Due arrivati gratis o quasi cosa c’è da finanziare?”, oppure: “Per quanto possano essere l’Inter mi rifiuto di pensare che a così poco d’inizio del campionato facciano un operazione simile Per prendere chi poi?”.

Lautaro Martinez comincia a perdere estimatori

Non tutti però pongono veti alla cessione dell’argentino: “Lautaro è forte, ma cederlo a 100 milioni sarebbe un capolavoro (non vale mai questi soldi)” o anche: “Lo possiamo dire che Lautaro è un giocatore molto ma molto sopravvalutato…o no?”

C’è chi osserva: “Non solo Lautaro se non erro è fuori dai piani del santone Conte anche Eriksen,per prendere i suoi fidati,ormai ultra trentenni,doppio suicidio perfetto

Infine la chiosa: “Più che harakiri, si chiama “non ci sono soldi e bisogna fare cassa”!! Altroché Messi, i cinesi non hanno il permesso del governo cinese, per spendere e sono costretti a prendere giocatori vecchi a costo zero e vendere quelli freschi!”.

SPORTEVAI | 15-09-2020 08:54