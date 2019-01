Bargiggia: La Juve può permettersi di uscire, il Napoli no

Dura presa di posizione sui social di Paolo Bargiggia. Il giornalista di Mediaset dopo l’eliminazione del Napoli in coppa Italia aveva scritto di un Ancelotti “alla frutta” beccandosi i rimbrotti dei tifosi azzurri che ieri gli hanno rinfacciato il ko per 3-0 della Juve. Oggi Bargiggia non fa retromarcia e insiste: “Paragonare la @juventusfc attuale al @sscnapoli è da capre! La sintesi: la Juve o una squadra del suo livello che in Italia ha vinto cosi tanto, può anche permettersi di uscire dalla Coppa Italia; il Napoli e gli altri no!”. C’è chi gli dà ragione: “Da tifoso Napoletano sono assolutamente d’accordo con la tua tesi. Noi non abbiamo praticamente vinto un c.., e non ci possiamo permettere di snobbare neanche una coppetta italia. Giusto” ma la maggioranza si dissocia.

LE REAZIONI – Un tifoso della Juve prova a far ragionare chi contesta: “Dobbiamo disperarci perché non vinceremo la coppa Italia per il quinto anno di fila, capisco la vostra felicità però non raccontiamoci baggianate” ma fioccano le repliche:0 “Ma il loro motto non è “vincere è l’unica cosa che conta”? Immagino non siano contenti stasera solo perché “tanto è la coppa Italia” o anche: “La Juve ha speso più di 200 milioni di euro in estate, un monte ingaggi di altri 200 milioni di euro e il giocatore più forte del mondo che da solo costa una trentina di milioni di ingaggio. Solo per questo la Juve le dovrebbe vincere tutte le partite altrimenti sarebbe un fallimento”. E infine: “Sbaglio o l’obiettivo era il Triplete? Preso CR7, squadra più forte del mondo. Non ci sono scuse. Bisogna avere il coraggio di dirlo”.

