Bargiggia pretende scuse dai napoletani, scoppia la polemica

Non è stata davvero una bella serata per i tifosi del Napoli. I tre punti lasciati al Cagliari dopo aver sprecato una marea di palle-gol e il distacco da Inter e Juventus che comincia a preoccupare dopo sole cinque giornate sarebbe stato sufficiente ma il codazzo di polemiche che c’è stato a fine gara ha reso ancor più amara la giornata.

LA BUFERA – Prima c’è stato il botta e risposta tra Insigne e Marocchi a Sky, che ha portato anche all’intervento chiarificatore del direttore Riccardo Ferri (senza peraltro placare le critiche), poi ci si è messo anche Paolo Bargiggia ad accendere il fuoco.

LA POLEMICA – Il giornalista di Mediaset è da tempo ai ferri corti col Napoli e con i napoletani per i suoi giudizi taglienti su Ancelotti, detti un anno fa e ribaditi quest’anno. In tanti gli hanno rinfacciato le sue parole dopo le recenti belle prestazioni degli azzurri ma Bargiggia ha aspettato, come un cinese sulla riva del fiume, il primo scivolone del Napoli per prendersi la rivincita.

IL TWEET – Su twitter Bargiggia va giù pesante dopo il crollo interno dei partenopei e scrive: “DALLA PARTE DELLA VERITÀ SENZA PAURA: pali e occasioni a parte nel ko col Cagliari; ma i napoletani che, dopo la vittoria sul Liverpool mi insultavano per mio giudizio onesto su Ancelotti, adesso saranno così uomini da scusarsi per il loro vomito versato? Comunque Mai detto che e’ finito!. Era analisi più seria legata agli stimoli e ai guadagni di una carriera lunga e vincente. Da manicomio è chi non accetta le opinioni altrui e prova a zittirti minacciando o offendendo”.

LE REAZIONI – Arriva tutto tranne che le scuse, però: “Dopo “pali e occasioni a parte” potevi anche renderti conto che ciò che stavi per scrivere non aveva alcun senso, eppure…” o anche: “Non c’è nulla di cui scusarsi perché non è una sconfitta immeritata a dimostrare la stupidità e sufficienza del suo giudizio su Ancelotti”.

L’ACCANIMENTO – E’ un fiume in piena di commenti irritati: “Aspettavo con “ansia” il suo commento oggettivo della partita, ma vedo che di oggettivo c’è solo la sua voglia di sputare veleno su squadra e allenatore al primo passo falso ! Complimenti” o ancora: “Sta diventando accanimento totale…senza motivo”, oppure: “Tu vomiti sui Napoletani sempre… quando chiederai scusa? E poi per una sconfitta vorresti dire che hai ragione … e in Napoli-Liverpool stavi tu sulla panchina?”.

LA RABBIA – I pareri dei tifosi azzurri sono pieni di risentimento: “Scusarsi per? Hai scritto un pensiero totalmente privo di senso, cosa non si farebbe per aver ragione… ” o ancora: “Ma per quale motivo ha deciso di fare queste inutili provocazioni? Quindi secondo Lei per una partita persa per semplice sfortuna noi dovremmo pensare di avere un allenatore incapace?” e infine: “Quindi ignorare il miglior gioco del campionato e vittorie come quella contro Liverpool aspettando il primo passo falso tra l’altro immeritato corrobora tua opinione espressa mesi prima? Come se uno ad agosto si affacciasse e a dicembre esclamasse, visto che piove!!?”.

SPORTEVAI | 26-09-2019 09:24