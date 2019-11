Bargiggia provoca: Mourinho come Ancelotti. E' bufera sul web

Il ritorno in panchina di Josè Mourinho, che prende il posto dell’esonerato Pochettino sulla panchina del Tottenham, ha avuto ampia eco anche da noi. I nostalgici dello Special One – interisti, ma non solo – hanno inondato il web di auguri e complimenti al tecnico portoghese, tornato ad allenare dopo quasi un anno dopo l’addio al Manchester United. Se gli anti-juventini si augurano che dia qualche dispiacere ai bianconeri in Champions, gli altri sono ansiosi di rivedere Mou in panchina.

LA TELECRONACA – Tra l’altro le partite degli Spurs saranno trasmesse anche su Telelombardia con il commento di Carlo Pellegatti, per la felicità degli appassionati.

CONTROCORRENTE – Chi va controcorrente è Paolo Bargiggia. Per il giornalista di Mediaset Josè Mourinho è quasi bollito, un giudizio assai simile a quello che diede – e che difende tuttora – su Carlo Ancelotti come tecnico del Napoli.

IL TWEET – Su twitter Bargiggia scrive: “Per me Mourinho è a fine corsa o quasi… Ed anche paracu…aveva detto: Non allenerò mai il Tottenham, amo troppo i tifosi del Chelsea”….”.

LE REAZIONI – Stizzite le reazioni sul web: “Ora Josè zittiscili tutti per l’ennesima volta” o anche: “Fine corsa a 13 milioni di ingaggio e nella squadra finalista della scorsa Champions..certamente”, oppure: “Il re è tornato…. lunga vita al re…é noi umili sudditi lo veneriamo… ovunque vada”.

IL PARAGONE – Molti utenti notano la somiglianza della “gufata” con quella di Ancelotti: “Insomma in stile con Ancelotti” e anche: “Come dicesti per Ancelotti”.

IPOCRISIA – Non mancano gli utenti che sottolineano come effettivamente anche Mou sia siato ipocrita nell’annunciare al tempo che non avrebbe mai allenato gli Spurs: “Molti dovrebbero attenersi alla massima “un bel tacer non fu mai scritto”..” o anche: “Sarebbe venuto pure alla Juve se solo ci sarebbe stata la possibilità.. sono tutti uguali, in pochi si salvano” e infine: “Dopo Sarri e Conte non mi stupisco più di nulla”.

SPORTEVAI | 21-11-2019 08:57