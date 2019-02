Bargiggia: Spalletti si è romanizzato. E’ polemica sul web

La caccia al colpevole è scattata da tempo in casa-Inter: chi è il responsabile del tracollo improvviso della squadra. Per Sandro Piccinini non è giusto guardare solo in panchina. Il telecronista twitta: “Non credo che Spalletti sia un fenomeno, ma neanche uno sprovveduto. E fino ad un mese fa l’Inter aveva un gran vantaggio sulla quarta, aveva sfiorato la qualificazione Champions e giocato buone partite contro Juve e Napoli. Ora è tutta colpa sua? Società e giocatori?”. A rispondergli è il suo collega Paolo Bargiggia che con il suo intervento scatena un putiferio: “Caro Sandro! Spalletti purtroppo ultimamente si é romanizzato come ha fatto nell’ultima parentesi giallorossa: polemico, dispersivo, filosofo. Non si capisce cosa dice e dove vuole arrivare. Figurati i giocatori. É tanto sopravvalutato purtroppo”.

LA POLEMICA – Quell’aggettivo “romanizzato” fa rizzelare però i tifosi della Roma e i romani che lo attaccano (“Romanizzato? È una speciale razza? Che hai al posto del cervello?” o anche “che significa “romanizzato”? Sarebbe meglio che chiarissi. Mi sembra un grosso scivolone”) ma il tema su cui si scatenano i follower è proprio Spalletti: “Io l’ho sempre sostenuto, nelle sue due esperienze romane , sopratutto nella prima , aveva una super rosa ed il fatto di non aver vinto nessuno trofeo è tutto suo demerito” o anche: “Per me è sempre stato romanizzato. Anche lo scorso anno parlava del derby di campionato come fosse la finale di Champions. Non ha capito che a Milano vincere il derby non basta per salvare la stagione. Al massimo ti fa vivere meglio la settimana successiva ma poi finisce lì”.

SOTTO ACCUSA – Per i tifosi nerazzurri il tecnico non ha alibi: “La colpa è sua certamente! Chi li mette in campo i giocatori? Io? Chi li allena in settimana i giocatori? Io? Se fossi io l’allenatore di questi pseudo-giocatori, non aspetterei altro che il lunedì per massacrarli in allenamento. Li farei correre fino a farli vomitare!” e infine: “Con tutto il rispetto, Spalletti è quello che ha schierato Nainggolan nella partita decisiva con il Tottenahm facendoci giocare in 10 per 40 minuti,pregiudicando cambi e avviando la fase di risultati negativi. La squadra merita calci nel sedere ma il mister ha sbagliato tutto”.

SPORTEVAI | 04-02-2019 09:06