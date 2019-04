Bargiggia spara su Ancelotti: E' a fine corsa, a Napoli per soldi

E’ scattata la caccia al colpevole a Napoli dopo l’eliminazione ai quarti di Europa League. Fioccano ovunque sondaggi per indicare il responsabile di quello che per alcuni è addirittura un fallimento e il popolo del tifo si divide tra chi si dice fiducioso dopo un anno di transizione comprensibile che sta comunque portando un secondo posto senza mai soffrire e chi è rimasto deluso e rimpiange Sarri. Nel coro si inserisce anche Paolo Bargiggia. Il giornalista di Mediaset spara a zero sul tecnico e twitta: “Ho detto in tempi non sospetti che Ancelotti é arrivato a fine corsa. Un allenatore che ha vinto tanto ma nessuno é eterno. Aveva paura di uscire dal giro, é salito sul ricchissimo carro Napoli e De Laurentiis ha sbagliato a ricoprirlo di soldi, con uno staff esagerato”.

LE REAZIONI – Il mondo dei social si spacca. Non pochi sposano la tesi di Bargiggia: “Analisi perfetta e vera! Ancelotti cavallo a fine corsa… accetta il Napoli perche’ non aveva altre scelte” o anche: “Il Napoli, in questi ultimi anni ha perso l’occasione di vincere un trofeo, visto che, a mio parere, dalla prossima stagione le Milanesi torneranno a dare ” fastidio”…”, oppure: “Ancelotti è un top coach con i grandi giocatori, in una provinciale non può fare i miracoli. Per il Napoli il top era il Maestro Sarri che invece, al contrario, fatica con i grandi campioni esaltandosi in provincia”.

LA DIFESA – Qualcuno ritiene che l’errore di Ancelotti sia stato accettare questa sfida: “Le motivazioni x vincere si trovano sempre..non sono uno dei 60 milioni di tecnici ma credo che Ancelotti abbia sbagliato in pieno nella scelta..Napoli e il Napoli non ne possono più di non vincere. chiunque fosse arrivato con una non vittoria sarebbe stata esperienza negativa” ma non manca chi difende il cammino degli azzurri: “Siamo secondi in campionato..abbiamo guadagnato 4 posizioni nel ranking Uefa..usciti ai quarti in EL..rispetto agli allenatori precedenti in cosa ha fallito?” e infine: “A mio avviso però meritava, questa rosa, dei rinforzi decisamente più incisivi di Verdi e Ospina. Comunque, concordo in pieno su Mister Ancelotti”.

