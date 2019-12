Bargiggia stronca Conte, i tifosi si scatenano

C’è una vecchia etichetta che si è appiccicata sulla schiena di Antonio Conte: ottimo allenatore per il campionato ma inadatto per le coppe europee. Il curriculum del tecnico dell’Inter in effetti sposa questa tesi (anche se da ct dell’Italia ha sfiorato le semifinali degli Europei) ed il dibattito torna d’attualità dopo l’eliminazione dalla Champions che ha fatto sorridere anche i tifosi della Juve.

IL DUBBIO – Era la squadra troppo debole per arrivare agli ottavi o anche Conte ci ha messo del suo con un modulo poco efficace in Europa?

LA CONDANNA – E’ favorevole alla seconda opzione Paolo Bargiggia che su twitter stronca il tecnico nerazzurro e lo attacca sotto tutti i punti di vista.

IL TWEET – Il giornalista di Mediaset scrive: “La morale sul ko dell’Inter : pagare 1 milione al mese un allenatore è comunque una follia. Conte ha un tipo di gioco che in Europa non fa la differenza. Conte continua a piangere e chiedere giocatori ma ha perso con la Cantera del Barcellona. Addirittura ha perso a San Siro!”.

LE REAZIONI – I tifosi nerazzurri sui social si ribellano: “Sarei d’accordo se l’obiettivo dell’Inter fosse vincere la Champions o arrivare almeno in semifinale. Ma se l’obiettivo è provare a vincere lo scudetto e superare il girone di Champions, Conte è l’uomo perfetto”.

LA SQUADRA – Conte viene difeso a spada tratta dalla maggioranza: “La linea mediana dell’inter ieri sera: D’Ambrosio, Vecino, Borja Valero, Brozovic (l’unico decente ma arrivato al limite perché non ha saltato un minuto da agosto) e Biraghi..gente che faticherebbe a giocare nel Lecce..mi spieghi cosa c’entra Conte?”.

LE COLPE – C’è chi sottolinea: “Una squadra appena nata ha imposto il suo gioco in campi difficili e poi è stata falcidiata da infortuni, giocano sempre gli stessi ed è mancata lucidità in momenti decisivi. Ci sono problemi di rosa di cui Conte non ha colpe”.

CANTERA? – Un altro fan interista scrive: “L’onestà intellettuale..questa sconosciuta!!! Quale cantera? Prendiamo i 14 giocatori utilizzati da entrambi e anche uno che non ha mai seguito il calcio capisce chi era la squadra migliore! Purtroppo in tutti i settori si butta in slogan e sensazionalismi senza analisi..”.

A FAVORE – Non mancano però i commenti pro-Bargiggia: “Condivido in toto. Conte in Europa ha sistematicamente fallito, con la Juve così come con il Chelsea. La squadra che attualmente allena, credo se la possa giocare fino in fondo, posto che le variabili societarie lo consentano. In Eur.League vale si è no un quarto di finale”.

PESSIMISTI – Non pochi sono i pessimisti: “Conte è perfetto per spremere una squadra per 2/3 stagioni. Vincerà sicuramente qualcosa in Italia ma in Europa non riuscirà a colmare il livello tecnico. Alla fine del suo percorso dovrà lasciare per forza la squadra perché i giocatori saranno finiti” e infine: “Non perché io sia tifoso juventino ma Conte è fatto così non sa perdere e le colpe son sempre degli altri, in questo caso la dirigenza che non l’ha soddisfatto sul mercato ,lo stesso cominciò a fare a Torino, dove da vile lasciò la squadra durante la preparazione dimettendosi”.

SPORTEVAI | 11-12-2019 10:19