Bari-Avellino 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 18a giornata. Tutti i numeri per capire Bari-Avellino: orario, arbitro, precedenti, ultime partite e statistiche a confronto

Si accende la 18a giornata di Serie B con Bari–Avellino: si gioca allo stadio San Nicola di Bari sabato 27 dicembre 2025 alle 19:30. Scenario da scontro salvezza per i biancorossi, 16° posto a 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 15 gol fatti, 27 subiti), mentre gli irpini sono a metà classifica, 11° posto con 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 20 gol segnati, 29 incassati). I pugliesi cercano riscatto davanti al pubblico di casa, i lupi puntano continuità.

Le ultime partite giocate

Bari in cerca di slancio dopo una serie senza vittorie: solidità difensiva a tratti, ma poca incisività sotto porta. Avellino a corrente alternata, capace di colpi esterni ma anche di passaggi a vuoto: equilibrio e dettagli faranno la differenza.

Bari ko x x x ko Avellino ko ok x ko x

Nelle ultime 5 di campionato il Bari ha raccolto 3 punti; l’Avellino ne ha messi insieme 5. Dettaglio risultati:

Bari

Empoli-Bari 5-0; Juve Stabia-Bari 0-0; Bari-Pescara 1-1; Südtirol-Bari 0-0; Bari-Catanzaro 1-2.

Avellino

Avellino-Empoli 0-3; Südtirol-Avellino 0-1; Avellino-Venezia 1-1; Catanzaro-Avellino 1-0; Avellino-Palermo 2-2.

L’arbitro di Bari-Avellino

Dirige Luca Zufferli di Udine. Assistenti Capaldo e Pistarelli; IV ufficiale Mucera. Al VAR Cosso, AVAR Del Giovane. In questa Serie B 2025/26 Zufferli ha arbitrato 1 gara: 1 rigore assegnato, 4 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto (media 6 cartellini a partita).

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Capaldo – Pistarelli

IV: Mucera

VAR: Cosso

AVAR: Del Giovane

Informazioni interessanti

È una sfida dal sapore antico tra Bari e Avellino, con equilibri attuali che raccontano storie diverse: biancorossi in affanno di risultati ma sostenuti da un San Nicola spesso fattore, irpini solidi e pronti a colpire nelle ripartenze. La tradizione sorride ai pugliesi, soprattutto in casa, mentre i lupi arrivano con una striscia esterna a saliscendi. Occhio ai piazzati e ai tiri dalla distanza: possono indirizzare la serata. Tra i protagonisti attesi spiccano Lorenzo Dickmann, freccia destra del Bari con continuità e minuti da maratoneta, e Tommaso Biasci, leader offensivo irpino già a quota cinque reti. La chiave? L’intensità nei duelli e la precisione sotto porta: con due attacchi dal rendimento alterno, il primo guizzo può cambiare l’inerzia.

Precedenti: il Bari ha vinto 12 delle 24 gare contro l’ Avellino in Serie B, comprese le due più recenti: i galletti inseguono il tris consecutivo.

ha vinto 12 delle 24 gare contro l’ in Serie B, comprese le due più recenti: i galletti inseguono il tris consecutivo. Fattore San Nicola: contro l’ Avellino il Bari vanta 9 vittorie casalinghe di fila in cadetteria, una delle sue serie interne più lunghe di sempre.

il vanta 9 vittorie casalinghe di fila in cadetteria, una delle sue serie interne più lunghe di sempre. Forma attuale: il Bari non vince da 7 turni (4 pareggi, 3 sconfitte); serve uno scatto per invertire la rotta.

non vince da 7 turni (4 pareggi, 3 sconfitte); serve uno scatto per invertire la rotta. Altalena esterna: l’ Avellino non ha ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 9 trasferte; dopo il ko di Catanzaro rischia il secondo stop di fila fuori casa.

non ha ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 9 trasferte; dopo il ko di Catanzaro rischia il secondo stop di fila fuori casa. Tiri da lontano: l’ Avellino non ha ancora segnato da fuori area in stagione ed è tra le squadre che incassano di più dalla distanza; il Bari ne ha subiti 5 da oltre i 16 metri.

non ha ancora segnato da fuori area in stagione ed è tra le squadre che incassano di più dalla distanza; il ne ha subiti 5 da oltre i 16 metri. Uomo chiave Bari: Lorenzo Dickmann è sempre presente (1530′) e già a quota 3 assist, ritmo e cross dalla corsia destra.

è sempre presente (1530′) e già a quota 3 assist, ritmo e cross dalla corsia destra. Uomo chiave Avellino: Tommaso Biasci è a 5 gol; dopo la rete al Palermo, cerca continuità per trainare i lupi.

Le statistiche stagionali di Bari e Avellino

Possesso palla in perfetto equilibrio (49.3% a testa). L’Avellino segna di più (20 a 15) e tira con maggiore precisione (49.6% contro 34.9%), mentre il Bari concede leggermente meno tiri nello specchio ma subisce più gol (27 vs 29). Conversione al tiro: 16.8% Avellino, 11.4% Bari. Disciplina: più gialli e rossi per gli irpini. Pressione: PPDA 12.8 Avellino, 14.0 Bari.

Focus giocatori: per il Bari il capocannoniere è Gabriele Moncini (5 gol), miglior assist-man Lorenzo Dickmann (3). Più ammonito: Dimitrios Nikolaou (4), con 2 espulsioni complessive di squadra. Tra i pali Michele Cerofolini ha collezionato 4 clean sheet. Per l’Avellino guida i gol Tommaso Biasci (5), in regia assist Dimitrios Sounas (3). Più ammonito: Alessandro Fontanarosa (5); 4 espulsioni totali per i lupi. In porta, 3 clean sheet sommando Antony Iannarilli (2) e Giovanni Daffara (1).

Bari Avellino Partite giocate 17 17 Vittorie 3 5 Pareggi 7 6 Sconfitte 7 6 Gol fatti 15 20 Gol subiti 27 29 Clean sheet 4 3 Possesso palla (%) 49.3 49.3 Tiri in porta 46 59 Precisione tiro (%) 34.85 49.58 Ammonizioni 33 37 Espulsioni 2 4 PPDA 14.0 12.8 Conversione tiri (%) 11.36 16.81

FAQ Quando si gioca Bari-Avellino e a che ora? Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 19:30. Dove si gioca Bari-Avellino? Allo stadio San Nicola di Bari. Chi è l’arbitro di Bari-Avellino? L’arbitro è Luca Zufferli. Assistenti Capaldo e Pistarelli; IV Mucera; VAR Cosso; AVAR Del Giovane.