Bari, bivio per l'attacco: due nomi su tutti

Il Bari ragiona su come completare la rosa a disposizione del tecnico Auteri. I Galletti stanno cercando un attaccante di razza da inserire nel reparto offensivo: nelle ultime ore le indiscrezioni portano ad Adriano Montalto e Pietro Cianci.

Il primo è un classe 1988, la scorsa stagione in prestito al Venezia (19 presenze e 3 gol) e a caccia di rilancio. Pietro Cianci è di proprietà del Teramo, anche se l’anno scorso ha giocato per 6 mesi a Carpi.

Per acquistare, il Bari dovrà prima cedere un elemento in attacco: a rischio c’è Simone Simeri, richiesto da alcuni club come il Perugia.

OMNISPORT | 23-09-2020 11:56